تفكيك خلية إرهابية منتمية لـ"داعش" في المغرب

أعلنت الشرطة المغربية اليوم الخميس، تفكك خلية إرهابية من 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش بمدينة تطوان شمال البلاد. يأتي هذا عقب مرور أشهر على سقوط أخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الباغوز في سوريا. فيما يواصل الجيش السوري تحرير المناطق السورية من سيطرة الدواعش الذين يأتون على الأخضر واليابس في البلاد. يذكر أن داعش قد أعلنت مسئوليتها عن واحدة من أهم وأشهر العمليات الارهابية في سريلانكا، من شهور مضت، فقد هاجم داعشيون فنادق وكنائس عشية عيد الفصح ليسفر الهجوم عن مقتل ما لايقل عن 350 فرد منهم مواطنين محليون وأجانب أيضا، فضلا عن اصابة ما لايقل عن 500 فرد.



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