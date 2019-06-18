وأضاف لوكاشينكو أنه تم خلال زيارته لمصر عام 2017 تحديد معالم التحرك نحو المستقبل، كما تم بالفعل تحقيق العديد من أوجه التعاون المشترك، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بما يمثل انطلاقة جديدة للمضي قدما نحو آفاق مستقبلية واسعة.
يذكر أن الرئيس البيلاروسي من مواليد عام 1954، وهو الرئيس الأول والوحيد لبيلاروسيا خلال فترة ما بعد العهد السوفيتي منذ عام 1994، ويشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية لجمهورية بيلاروسيا، القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا، ورئيس مجلس الأمن البيلاروسي.
وبدأ لوكاشينكو مسيرته السياسية بانضمامه إلى الحزب الشيوعي السوفيتي في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، إلى أن انتخب عضوا بالمجلس الأعلى لبيلاروسيا في عام 1990.
وانتخب لوكاشينكو كأول رئيس لبيلاروسيا المستقلة في عام 1994، بعد استحداث هذا المنصب خلفا لرئيس المجلس الأعلى ستانيسلاف شوشكيفيتش، وذلك بحصوله على 80.1% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية.
وبعد إعادة انتخابه في عام 2001، فاز لوكاشينكو بنسبة كبيرة من الأصوات في انتخابات 2006 و2010 و2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البيلاروسي: هناك إمكانات واعدة للانطلاق إلى آفاق جديدة مع مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.