فنزويلا تتلقى الشحنة الثانية من مساعدات الصليب الأحمر

وقال الصليب الأحمر الفنزويلي إنه تلقى "الأدوية والإمدادات الطبية ومولدات الطاقة" التي سيتم توزيعها في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، والتي تعاني من أسوأ أزمة في تاريخها الحديث.
وأكدت وكالة فرانس برس أن ست شاحنات نقلت الإمدادات إلى مستودع تابع للصليب الأحمر في كراكاس.
وتسعى الشحنة إلى التخفيف من النقص الحاد في الأدوية والمستشفيات في فنزويلا، التي عانت أكثر من أربع سنوات من الركود والتضخم المفرط الذي تميز بنقص الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء.
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