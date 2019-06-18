الشرطة الأمريكية تقتل شابا أطلق النار على محكمة فدرالية

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها قتلت شابا يبلغ من العمر 22 عاما، إثر إطلاقه النار على مبنى محكمة فدرالية في دالاس بولاية تكساس، من دون أن يتسبب بإصابات.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية شابا أبيض قالت إنه يدعى، براين كلايد، وهو يطلق النار من رشاش على مدخل مبنى المحكمة، قبل أن ترد الشرطة على طلقاته بمثلها.

وبحسب صورة التقطها صحفي محلي فقد بدا المهاجم يرتدي زيا شبه عسكري وسترة واقية من الرصاص وجعبة ذخيرة، وقد غطى رأسه بقناع أسود.

ووفقا للشرطة الفدرالية التي باشرت التحقيق في الحادث فإن دافع الهجوم لا يزال مجهولا.

فالمهاجم خدم لمدة عامين في القوات البرية الأمريكية بين عامي 2015 و2017 وقد تخرج قبل وقت قصير من جامعة في "كوربوس كريستي" بجنوب الولاية.