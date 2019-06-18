شكرا لقرائتكم لماذا هاجم ترمب "فوكس نيوز" قناته المفضلة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، شبكة فوكس نيوز الأميركية، بعد استطلاع أجرته يتعلق بتوقعات الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال ترمب الذي رفض النتيجة التي أظهرته خاسراً أمام عدة مرشحين ديمقراطيين، قائلاً: "شيء غريب" أن يحدث ذلك في الشبكة التي يفضلها المحافظون.

وأضاف ترمب: "استطلاعات فوكس نيوز دائماً سيئة بالنسبة لي، لقد كانوا ضد هيلاري العرجاء أيضاً.. هناك شيء غريب يحدث في فوكس، فاستطلاعتنا تظهر أننا المتقدمون في 17 ولاية".

وأشار ترمب إلى مقابلته الأخيرة مع قناة "أي بي سي نيوز" بما يوحي كما لو أن فوكس نيوز قد شعرت بالغيرة من هذه المقابلة.

وأضاف قائلاً: "للتذكير فإنني لم أقضِ 30 ساعة مع إي بي سي نيوز، بل قضيتُ جزءاً ضئيلاً من الوقت.. يبدو أن هناك حاجة لمزيد من الأخبار المزيفة".

وأعقب ذلك في التغريدة بإشارة إلى "بريت باير" المحرر التنفيذي بشبكة فوكس نيوز.

استطلاعات وهمية!

كانت شركة فوكس نيوز قد أصدرت يوم الأحد استطلاعاً أظهر أن ترمب يتخلف عن خمسة من المتنافسين على الانتخابات الرئاسية في عام 2020، وأظهر الاستطلاع أن نائب الرئيس السابق، جو بايدن، يتقدم على ترمب بـ 10 نقاط.

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وخلال الفترة الأخيرة قلل ترمب مراراً من استطلاعات الرأي المتعلقة بالآفاق الانتخابية، وغرد يوم الاثنين أنها "استطلاعات وهمية فقط".

وقال: "نحن في حالة جيدة بالفعل، لكن من السابق لأوانه التركيز على ذلك.. هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به! لنجعل أميركا عظمى مجدداً".

علاقة ترمب مع فوكس نيوز

من المعروف أن ترمب لديه علاقة ودية مع العديد من شخصيات فوكس نيوز، وقد ظهر على الشبكة أكثر من أي شخص آخر.

لكنه انتقدها بشكل متزايد بسبب تغطيتها للحملات الانتخابية، خاصة في متابعة الديمقراطيين في سباق الرئاسة 2020.

وفي مايو قال ترمب إن مذيع قناة فوكس نيوز "كريس والاس" "يضيع وقت البث" من خلال استضافة المرشح الديمقراطي، بيت بوتجيج، الذي سبق أن وصفه ترمب بـ "حافة الحذاء" وقال إن اسمه صعب النطق.

وقال ترمب: "إن فوكس تتحرك أكثر فأكثر إلى الجانب الخاطئ في تغطية الديمقراطيين".

مضيفاً "لقد نسوا الأشخاص الذين أوصلوهم إلى هناك".