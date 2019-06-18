اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى انه "في فلسطين صفقة قرن وفي لبنان صفقة قرن، هناك ارض وشعب على مشارف المصادرة والتهجير وهنا اتصالات وكهرباء واملاك بحرية ومصافي ونفط وغاز على مشارف القرصنة والتوزيع والتخصيص".
ولفت جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "هناك صهر وهنا صهر يعبثون بالاخضر واليابس، هناك رئيس يهدد العالم يمينا وشمالا وهنا تسوية القهر الذل والاستسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: في لبنان تسوية قهر وذل والاتصالات والكهرباء والاملاك البحرية والنفط على مشارف القرصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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