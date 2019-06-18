وزير النفط الايراني: بعض جيراننا بالمنطقة يزعزعون سوق النفط

اعتبر وزير ​النفط​ الايراني ​بيجن زنكنة​ عقب لقائه وزير ​الطاقة​ الروسي الكسندرنوفاك أن "أوضاع سوق النفط العالمية ليست بمصلحة أحد، وتتأثر بالارادة السياسية وأن بعض الجيران بالمنطقة يزعزعون السوق"، موضحاً أنه "سيشارك في ​الدورة​ 176 من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط المقرر من 10 الى 12 تموز المقبل، وأنه يخالف تقديم الموعد الى 3 تموز بسبب جدول اعماله".

وبيّن أن "أوضاع سوق النفط غير مستقرة وهشة وأن بعض جيراننا في المنطقة يزعزعون السوق وأن هذه الاوضاع ليست بمصلحة أحد على المدىين ​القصير​ والطويل"، مؤكداً أنه "خاض مفاوضات جيدة مع نوفاك فيما يتعلق بتصدير ​الغاز​ وأن الشركات روسية اعلنت استعدادها في هذا المجال".