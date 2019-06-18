وزير النفط الايراني: بعض جيراننا بالمنطقة يزعزعون سوق النفط

اعتبر وزير النفط الايراني بيجن زنكنة عقب لقائه وزير الطاقة الروسي الكسندرنوفاك أن "أوضاع سوق النفط العالمية ليست بمصلحة أحد، وتتأثر بالارادة السياسية وأن بعض الجيران بالمنطقة يزعزعون السوق"، موضحاً أنه "سيشارك في الدورة 176 من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط المقرر من 10 الى 12 تموز المقبل، وأنه يخالف تقديم الموعد الى 3 تموز بسبب جدول اعماله".
وبيّن أن "أوضاع سوق النفط غير مستقرة وهشة وأن بعض جيراننا في المنطقة يزعزعون السوق وأن هذه الاوضاع ليست بمصلحة أحد على المدىين القصير والطويل"، مؤكداً أنه "خاض مفاوضات جيدة مع نوفاك فيما يتعلق بتصدير الغاز وأن الشركات روسية اعلنت استعدادها في هذا المجال".
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