أدرعي: صافرات الانذار التي أطلقت في بلدة ديشون في الجليل كاذبة

أعلن المتحدق الرسمي باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "صافرات الانذار التي أطلقت في بلدة ديشون في الجليل كاذبة".

وكانت وكالة "رويترز" للانباء نقلا عن الجيش الاسرائيلي "سماع صفارات الانذار من صواريخ قرب الحدود مع لبنان".

فيما أفادت قناة "العربية"عن "سماع صفارات إنذار في مستوطنات الجولان المحتل والجليل الأعلى".