خارجية روسيا: قلقون من قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب لكنها تتفهمه

اعتبرت وزارة ​الخارجية الروسية​ أن "قرار ​واشنطن​ إرسال المزيد من ​القوات​ الى ​الشرق الأوسط​ يعد استفزازا عسكريا"، مشيرةً إلى أنه "يجب على ​الولايات المتحدة​ التخلي عن خطتها إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط إذا أرادت تجنب الحرب مع ​إيران​".

وفي بيان لها، أشارت الخارجية الروسية إلى أن "​موسكو​ تتفهم قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب"، لافتةً إلى أنه "يجب البحث عن وسيلة تسمح لإيران بإعادة تصدير ​النفط​ للخارج"، مضيفةً: "موسكو قلقة من قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب لكنها تتفهمه".