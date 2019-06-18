اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن "قرار واشنطن إرسال المزيد من القوات الى الشرق الأوسط يعد استفزازا عسكريا"، مشيرةً إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة التخلي عن خطتها إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط إذا أرادت تجنب الحرب مع إيران".
وفي بيان لها، أشارت الخارجية الروسية إلى أن "موسكو تتفهم قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب"، لافتةً إلى أنه "يجب البحث عن وسيلة تسمح لإيران بإعادة تصدير النفط للخارج"، مضيفةً: "موسكو قلقة من قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب لكنها تتفهمه".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: قلقون من قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب لكنها تتفهمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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