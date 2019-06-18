لفت وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إلى ان "تركيا سترسل سفينة "ياووز" إلى شرق المتوسط، الخميس المقبل"، موضحاً أن "سفينة ياووز توجد حاليا في أحد موانئ تركيا لأعمال الصيانة، وأن السفينة المذكورة ستبدأ أعمال التنقيب، اعتبارا من مطلع تموز المقبل".
وبشأن المشاكل القائمة في شرق المتوسط، ذكر "أنها لن تحل عبر إقصاء وإبعاد تركيا عن التنقيب في تلك المنطقة البحرية"، مؤكداً أن "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة"، مبينا أن "تركيا تدعم أي خطوة من شأنها تحقيق التقاسم العادل لثروات تلك المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة التركي: سنرسل الخميس سفينة "ياووز" إلى شرق المتوسط للتنقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.