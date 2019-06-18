عسيران: على اللبنانيين توحيد الكلمة والموقف تجاه كل الامور لمصلحة لبنان

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ ان "قدوم الوفود الصديقة والشقيقة الى ​لبنان​ يدل على انه يتوجب على اللبنانيين توحيد الكلمة والموقف والرؤيا تجاه كل الامور لمصلحة لبنان"، مؤكدا ان "وحدة الرأي اللبناني ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة والعصيبة من ​تاريخ لبنان​ لحل كل المشاكل التي تحدث على الصعيد الوطني".

وفي تصريح له، لفت عسيران إلى أن "لبنان امام تحديات اقتصادية وسياسية وانسانية ، ما يستدعي وقف المناكفات الحاصلة بين الفرقاء ولا يمكن ان يختلفوا ثم يعودوا الى المصالحات ، فاما ​حكومة​ وحدة وطنية ثمثل جميع ​الطوائف​ و الفئات والمناطق واما فلتسقط هذه المهزلة".

وأشار إلى "اننا مدعوون في هذه الظروف الدقيقة لجمع الكلمة ووحدة الموقف والوقت ليس وقتا للتباعد والفرقة انما الوقت لتحصين الوطن وحمايته لمصلحة هذا الشعب العظيم".