كلية الاعلام في اللبنانية: قبول الطلبات للاشتراك في مباراة الدخول بدءا من 8 تموز

أعلنت عمادة ​كلية الاعلام​ في ​الجامعة اللبنانية​ في بيان عن "بدء قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول للعام الجامعي 2019-2020، اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع في 8 تموز ولغاية الاربعاء 31 تموز، ومن الاثنين 2 ايلول 2019 ولغاية يوم الثلثاء 10 ايلول 2019 ضمن الدوام الرسمي.

تقدم طلبات في مبنى الفرع الاول:الاونيسكو - قرب ​وزارة التربية​ هاتف 792471-1 (961)

الفرع الثاني: ​جديدة المتن​ شارع العسيلي هاتف 876951 -1 (961)

الاختصاصات :

- اجازة في ​الصحافة​.

- اجازة في العلاقات العامة واتصال المؤسسات.

- اجازة في ​الاعلان​ والاتصال التسويقي.

- اجازة في ادارة المعلومات.

- اجازة في عالم البيانات Data Science (ينصح به لحملة البكالوريا العلمية).

تجري مباراة الدخول يوم الخميس 12 ايلول 2019، في ​كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال​ الفرع الاول - المجمع الجامعي الحدث، على ​الطلاب​ المرشحين التواجد في قاعات الامتحان قبل الساعة الثامنة مزودين ببطاقة الهوية وبطاقة الامتحان.

المستندات المطلوبة:

- البكالوريا اللبنانية ( القسم الثاني) او ما يعادلها او وثيقة ترشيح للبكالوريا القسم الثاني.

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- اخراج قيد فردي مصدق او صورة عن الهوية (شرط ابراز الاصلية عند التسجيل).

- 3 صور شمسية مصدقة.

- رسم اشتراك / 35000/ ل.ل.

- طابع مالي بقيمة /1000/ ل.ل.

يحق الاشتراك في المباراة للطلاب الحائزين على :

- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو ما يعادلها، والطلاب الاجانب الحائزون على معادلة رسمية للشهادة الثانوية الحاصلين عليها في بلادهم.

- BT والبكالوريا الفنية اللبنانية او ما يعادلها.

تشمل مباراة الدخول :

- تحليل نص كتابي ب​اللغة​ العربية ( ساعة ونصف الساعة).

- تحليل نص كتابي باللغة الاجنبية ( ساعة ونصف الساعة).

- امتحان ثقافة عامة بالاختصاص لكل الاختصاصات باستثناء علم البيانات الذي يشتمل على مسابقة في الرياضيات (Maths Programme SG SV).