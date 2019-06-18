كلية الاعلام في اللبنانية: قبول الطلبات للاشتراك في مباراة الدخول بدءا من 8 تموز

أعلنت عمادة كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية في بيان عن "بدء قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول للعام الجامعي 2019-2020، اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع في 8 تموز ولغاية الاربعاء 31 تموز، ومن الاثنين 2 ايلول 2019 ولغاية يوم الثلثاء 10 ايلول 2019 ضمن الدوام الرسمي.
تقدم طلبات في مبنى الفرع الاول:الاونيسكو - قرب وزارة التربية هاتف 792471-1 (961)
الفرع الثاني: جديدة المتن شارع العسيلي هاتف 876951 -1 (961)
الاختصاصات :
- اجازة في الصحافة.
- اجازة في العلاقات العامة واتصال المؤسسات.
- اجازة في الاعلان والاتصال التسويقي.
- اجازة في ادارة المعلومات.
- اجازة في عالم البيانات Data Science (ينصح به لحملة البكالوريا العلمية).
تجري مباراة الدخول يوم الخميس 12 ايلول 2019، في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال الفرع الاول - المجمع الجامعي الحدث، على الطلاب المرشحين التواجد في قاعات الامتحان قبل الساعة الثامنة مزودين ببطاقة الهوية وبطاقة الامتحان.
المستندات المطلوبة:
- البكالوريا اللبنانية ( القسم الثاني) او ما يعادلها او وثيقة ترشيح للبكالوريا القسم الثاني.
- اخراج قيد فردي مصدق او صورة عن الهوية (شرط ابراز الاصلية عند التسجيل).
- 3 صور شمسية مصدقة.
- رسم اشتراك / 35000/ ل.ل.
- طابع مالي بقيمة /1000/ ل.ل.
يحق الاشتراك في المباراة للطلاب الحائزين على :
- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو ما يعادلها، والطلاب الاجانب الحائزون على معادلة رسمية للشهادة الثانوية الحاصلين عليها في بلادهم.
- BT والبكالوريا الفنية اللبنانية او ما يعادلها.
تشمل مباراة الدخول :
- تحليل نص كتابي باللغة العربية ( ساعة ونصف الساعة).
- تحليل نص كتابي باللغة الاجنبية ( ساعة ونصف الساعة).
- امتحان ثقافة عامة بالاختصاص لكل الاختصاصات باستثناء علم البيانات الذي يشتمل على مسابقة في الرياضيات (Maths Programme SG SV).
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