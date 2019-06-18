قائد الجيش غادر الى الرياض تلبية لدعوة نظيره السعودي

غادر قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ صباح اليوم إلى ​المملكة العربية السعودية​ تلبية لدعوة نظيره السعودي، وذلك للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وتبادل الخبرات العسكرية.

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