عطية قام بجولة ميدانية مفاجئة على مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة

يقوم رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​، في هذه الاثناء، مع وفد من المفتشيين الاداريين بجولة ميدانية مفاجئة على ​مصلحة تسجيل السيارات​ في ​الدكوانة​، حيث اطلع على سير العمل الاداري ودقق في عدد من الملفات المتعلقة بتسجيل السيارات.

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