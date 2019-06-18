قامت المفتشة العامة الصحية والزراعية السيدة نضال ​الراعي​ وفريق من الأطباء المفتشين في ​التفتيش المركزي​ بجولة ميدانية مفاجئة على المستودع المركزي للأدوية في ​الكرنتينا​ للتدقيق في كيفية تأمين الادوية للمواطنين وفي عدد من الأمور الإدارية الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولة مفاجئة للتفتيش المركزي على مستودع الأدوية في الكرنتينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.