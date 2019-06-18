لفت رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة السورية نصر الحريري إلى أن "النظام السوري وروسيا استخدما كافة الأسلحة ومنها القنابل الفوسفورية في الحملة العسكرية"، مشيراً إلى أن "روسيا والنظام السوري لم يلتزما أبدا بأي اتفاقات لوقف القتال ويمارسان قتلا ممنهجا ضد الشعب السوري وسط صمت دولي".
وفي مؤتمر صحفي، طالب الحريري المجتمع الدولي "وقف الحملة العسكرية للنظام وروسيا على الشعب السوري"، مؤكداً أنه "ليس من المقبول الحديث عن عملية سياسية في ظل التصعيد على الأرض"، مشيراً إلى ان "العملية السياسية في سوريا توقفت والنظام يعرقل تشكيل لجنة صياغة الدستور".
واكد "اننا لن نقبل بالأسماء الستة التي اقترحها النظام وروسيا بلجنة صياغة الدستور"، مشيراً إلى "اننا نطالب الأمم المتحدة بموقف حازم تجاه عراقيل النظام للعملية السياسية"، لافتاً إلى ان "خطر إيران يستفحل في سوريا والمنطقة ولن نقبل بأي حل سياسي يسمح بوجود إيران في سوريا"، مضيفاً: "على الدولة اللبنانية كف يد "حزب الله" وإخراجه من سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الحريري: على الدولة اللبنانية كف يد حزب الله وإخراجه من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.