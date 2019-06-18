نصر الحريري: على الدولة اللبنانية كف يد حزب الله وإخراجه من سوريا

لفت رئيس هيئة التفاوض لقوى ​الثورة السورية​ ​نصر الحريري​ إلى أن "​النظام السوري​ و​روسيا​ استخدما كافة الأسلحة ومنها القنابل الفوسفورية في الحملة العسكرية"، مشيراً إلى أن "روسيا والنظام السوري لم يلتزما أبدا بأي اتفاقات لوقف القتال ويمارسان قتلا ممنهجا ضد ​الشعب السوري​ وسط صمت دولي".

وفي مؤتمر صحفي، طالب الحريري ​المجتمع الدولي​ "وقف الحملة العسكرية للنظام وروسيا على الشعب السوري"، مؤكداً أنه "ليس من المقبول الحديث عن عملية سياسية في ظل التصعيد على الأرض"، مشيراً إلى ان "العملية السياسية في ​سوريا​ توقفت والنظام يعرقل تشكيل لجنة صياغة ​الدستور​".

واكد "اننا لن نقبل بالأسماء الستة التي اقترحها النظام وروسيا بلجنة صياغة الدستور"، مشيراً إلى "اننا نطالب ​الأمم المتحدة​ بموقف حازم تجاه عراقيل النظام للعملية السياسية"، لافتاً إلى ان "خطر ​إيران​ يستفحل في سوريا والمنطقة ولن نقبل بأي حل سياسي يسمح بوجود إيران في سوريا"، مضيفاً: "على الدولة اللبنانية كف يد "حزب الله" وإخراجه من سوريا".