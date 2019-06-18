أصدر محافظ عكار عماد اللبكي تعميما الى البلديات واتحادات البلديات، جاء فيه: "تبعا للمعلومات الواردة لدينا عن قيام اعمال بناء وانشاءات من الباطون والحديد والسقوف المتحركة داخل مخيمات النازحين السوريين وداخل الخيم.
وحيث ان هذا الامر مخالف للقوانين المرعية الاجراء، وعطفا على القرارات السابقة المتعلقة بمنع إضافة أي إنشاءات جديدة من أي نوع كان أو استحداث خيم جديدة.
وعطفا على قرار المجلس الاعلى للدفاع الذي سيبدأ تنفيذه في الاول من تموز1-7-2019 ، يطلب اليكم اجراء الكشف بالسرعة اللازمة وايداعنا جدولا بالمخالفات الموجودة لديكم تمهيدا لاجراء المقتضى اللازم بشأنها".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عكار وجه تعميما الى البلديات للكشف على مخالفات البناء داخل مخيمات النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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