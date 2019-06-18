النشرة: انتشال جثة غريق سوري الجنسية من بركة في تربل البقاعية

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على انتشال جثة فتى في السادسة من العمر، سوري الجنسية، من قعر بركة زراعية يبلغ عمقها ثمانية امتار في تربل البقاعية"، مشيرةً إلى أن "عناصر من الدفاع المدني عملت على نقل الجثة الى ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة".

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