La Route Du Liban تقيم رحلة بحرية من مرسيليا إلى لبنان دعماً للمسيحيين في المشرق

تنظم "La Route Du Liban" رحلة بحرية مؤلفة من 32 قارباً وتضم أكثر من 400 شخص من ​مرسيليا​ الى ​لبنان​ من أجل دعم المسيحيين في لبنان.

إنطلقت القوارب في 16 حزيران الجاري وستمر بعدّة موانئ أولها ميناء بونيفاسيو في الطرف الجنوبي من ​جزيرة كورسيكا​، ميناء ليباري في ​ايطاليا​، ميناء كالاماتا جنوب ​اليونان​، ميناء آغيوس نيكولاوس في اليونان، ميناء لاتشي في قبرص لتصل في المحطة الاخيرة الى ​مرفأ جونيه​ في لبنان في العاشر من تموز المقبل.

كذلك سيعقد منسق الرحلة جان ماري فيدال مؤتمراً صحافياً في الثاني عشر من تموز في بلدية جونيه للتحدث عن هذه الرحلة وأهدافها كما سيكون هناك أنشطة سياحية سيشارك فيها البحارة.

هذا وتنظم La Route Du Liban مجموعة رحلات داخل ​أوروبا​ لكنها تبحر ولأول مرّة الى ​البحر المتوسط​.