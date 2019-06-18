شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بالبرلمان تنظم زيارة لمنطقة قناة السويس لمتابعة سير العمل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد عبد المولى أمين سر لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة ستنظم زيارة برلمانية لمنطقة هيئة قناة السويس الفترة المقبلة للوقوف على عدد من المستجدات، وسير العمل هناك.

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وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن أن قناة السويس شهدت أمس، الاثنين عبور 55 سفينة، بحمولة 3.9 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

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وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية MADISON MAERSK، بحمولة 2000 ألف طن، قادمة من أسبانيا، ومتجهة إلى سنغافورا .

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وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات السنغافورية MAERSK HANOI، بحمولة 159 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى مصر.