شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف لمشروع قانون إنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة وأكثر من 60 نائباً، وفيما يلى نرصد أهداف مشروع القانون: ‌ 1. يتضمن مشروع القانون المرأة المعيلة والغارمة والمسنة. 2. المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة. 3. الارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتمكينها من القيام بدورها الوطنى. Advertisements 4. توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة. 5. رفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة. 6. تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق. ‌ ‌

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