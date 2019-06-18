شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب أردوغان.. "العدالة والتنمية" يقود حملات تشويه مرشح المعارضة بأسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال نظام رجب أردوغان فى تركيا يستخدم أساليب لتشويه خصومه السياسيين، ويعد مرشح المعارضة لمنصب عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، آخر من طالتهم أكاذيب حزب العدالة والتنمية.

وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، كال عددا من الاتهامات الباطلة ضد مرشح حزب الشعب الجمهورى، الذى يخوض المنافسة للمرة الثانية أمام مرشح الحزب الحاكم، بن على يلدرم، وقال خلال كلمة ألقاها في مقاطعة سولتانجازي في إسطنبول، إن أكرم إمام أوغلو مؤيد لحقوق المثليين، في محاولة للتأثير على التأييد الشعبي الذي يحظى به أكرم أوغلو، الذي حسم انتخابات 31 مارس، وترشحه استطلاعات الرأي للتغلب مجددًا على يلدرم. ‌

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وزعم صويلو فى تصريحات تدوالها مواقع تركيا أن "أوغلو غير خلال رئاسته بلدية بيليك دوزو، شعار البلدية إلى شعار المثليين (ألوان قوس قزح)".

وواصل وزير داخلية أردوغان هجومه على إمام أوغلو، مروجاً في نفس الوقت لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدرم - الذي لم يقتنع بالرفض الشعبي له - قائلا: "نعلم جميعنا ما الذي عليه الأخ بن علي، ونحن نعيش داخل حياته .. ماذا فعل أكرم إمام أوغلو خلال توليه رئاسة بلدية بيليك دوزو لمدة خمس سنوات، هل سبق وورد على أذهانكم شيء ولو ضئيل، ماذا فعل، صنع شعارًا للمثليين، وأنشأ تمثالًا لمكاريوس الثالث، وذهب إلى بلدية نيلوفر في بورصة، وعمل على تحسين العلاقات مع المثليين، ونصب فخًا لإسطنبول".

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إلغاء نتيجة اقتراع الانتخابات البلدية في إسطنبول، والتى جرت فى مارس الماضى، بحجة أن عملية التصويت وفرز الأصوات شابتها أخطاء ارتكبتها المعارضة، وعناصر حزب الشعب الجمهوري، وأمرت بإعادة الانتخابات في 23 يونيو الجارى، بعد ضغوط كبيرة من أردوغان.