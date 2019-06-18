شكرا لقرائتكم خبر عن 150مليون جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى بالموازنة الجديدة..اعرف توزيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جُملة القروض المُيسرة للسنة المالية 2019/2020، والمُمولة من بنك الاستثمار القومى، 150 مليون جنيه، من المُقرر أن يتم توزيعها كالتالى: ‌ 40 مليون جنيه للإسكان أولى بالرعاية 5 ملايين جنيه للإسكان منخفض التكاليف 70 مليون جنيه لمشروعات الإسكان بهيئة تعاونيات البناء والإسكان Advertisements 5 ملايين جنيه لمشروعات الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق وأجهزتها 5 ملايين جنيه لمشروعات شركات استصلاح الأراضى (قطاع خاص) 5 ملايين جنيه لمشروع التسمين الحيوانى (البتلو) 5 ملايين جنيه للمشروعات التصديرية 5 ملايين جنيه لمشروعات المناطق الصناعية بالمحافظات 10 ملايين جنيه احتياطى عام

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