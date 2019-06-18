تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية بتطوان.
وتتكون الخلية من خمسة أفراد للاشتباه في صلتهم بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى بذلة عسكرية.
الأبحاث الأولية تفيد بأن المشتبه فيهم الذين بايعوا الأمير المزعوم ل “داعش”، وانخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي، وخطاباته المتطرفة علاوة على علاقاتهم بمقاتلين بالساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم.
كما مكنت المتابعة الأمنية، حسب المصدر ذاته، من كشف تورط المشتبه فيهم في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي من خلال سعيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية نوعية بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” ويحجز أجهزة وأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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