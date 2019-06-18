طقس الثلاثاء.. أجواء حارة مع سُحب منخفضة صباحا وليلا

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل وستكون مرفوقة بكتل ضبابية على السواحل والسهول الشمالية للمحيط الاطلسي وعلى الساحل المتوسطي.

وسيلاحظ تكون كتل ضبابية كثيفة على السواحل الوسطى وعلى الساحل المتوسطي، وذلك خلال الصباح والليل، وعدا ذلك، ستكون الأجواء عموما مستقرة مع مرور سحب عليا وسط وجنوب البلاد وسماء نسبيا صحوة بكافة ربوع البلاد، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي أو الغربي بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، ومعتدلة شرقية الى جنوبية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وضعيفة الى معتدلة غربية الى شمالية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس وشمال غرب الاقاليم الجنوبية، وما بين 24 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 17 و24 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات وبالواجهة المتوسطية وبمنطقة طنجة وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 30 و36 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و40 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة وكاب بارياس، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.