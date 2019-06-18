ريال مدريد يحبط بوغبا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، أصيب بالإحباط بسبب أحد قرارات ريال مدريد الإسباني الراغب بالحصول على خدماته.

وكان بوغبا قد كشف مؤخرا عن رغبته في خوض تحدٍ جديد في مكان آخر بعيدًا عن مانشستر يونايتد، وربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد، يرفض تغيير تقييمه المالي لصفقة بوغبا، وهو ما يعوق انتقال اللاعب الفرنسي إلى "سانتياغو برنابيو" في الصيف الحالي.

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وتتمسك إدارة مانشستر يونايتد بالحصول على 150 مليون إسترليني، من أجل الاستغناء عن خدمات بوغبا في الموسم المقبل.

أما العرض الافتتاحي الذي قدمه ريال مدريد لضم النجم الفرنسي فيبلغ 90 مليون إسترليني، ولا ينوي الميرنغي الاقتراب من الرقم الذي وضعته إدارة الشياطين الحمر.

ويهدف اليونايتد، إلى تحقيق ربح مادي كبير من صفقة بوغبا، ولكن عرض ريال مدريد الأول يمنحهم مكسبًا ماليًا يبلغ مليون إسترليني فقط عن المقابل الذي دفعه النادي الإنجليزي لضم اللاعب الفرنسي من يوفنتوس.