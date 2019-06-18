القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت صافرات الإنذار، ظهر اليوم الثلاثاء، في عدة مستوطنات في الجليل الأعلى. وأعلن لاحقا أن الحديث عن إنذار كاذب.
وعلم أن الصافرات انطلقت في "ديشون" و"يفتاح" ومالخياه" و"رمات نفتالي" في الجيل الأعلى.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في "ديشون"، المقامة على أنقاض قرية ديشوم المهجرة شمال صفد، قرب الحدود مع لبنان، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.
وبعد وقت قصير أعلن الجيش أن الحديث عن إنذار كاذب.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق صافرات الإنذار في الجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.