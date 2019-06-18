انطلاق صافرات الإنذار في الجليل الأعلى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت صافرات الإنذار، ظهر اليوم الثلاثاء، في عدة مستوطنات في الجليل الأعلى. وأعلن لاحقا أن الحديث عن إنذار كاذب.

وعلم أن الصافرات انطلقت في "ديشون" و"يفتاح" ومالخياه" و"رمات نفتالي" في الجيل الأعلى.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في "ديشون"، المقامة على أنقاض قرية ديشوم المهجرة شمال صفد، قرب الحدود مع لبنان، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وبعد وقت قصير أعلن الجيش أن الحديث عن إنذار كاذب.