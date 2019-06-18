القبض على بلاتيني بتهمة الفساد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت السلطات الفرنسية اليوم، الثلاثاء، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سابقا، ميشيل بلاتيني، بتهمة الفساد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه تم إلقاء القبض على بلاتيني كجزء من التحقيقات بشأن الفساد الخاص بمنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قطر قدمت عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد القارية والمحلية، للحصول على حق التنظيم.

وسبق أن أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، أن منح قطر تنظيم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدى بلاتيني.