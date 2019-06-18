شحادة: تطوير السياحة في البلدات العربية أساسي وهام للاقتصاد بالمجتمع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتمع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في تحالف الموحدة والتجمع، د. إمطانس شحادة، مع رئيس نقابة الفنادق في إسرائيل أمير حايك، مديرة اتحاد الفنادق ياعيل دانييلي، نائب المديرة رومي غوردوسكي، ونائب مدير قسم الإعلام والتسويق في اتحاد الفنادق طالي طننبويم، حول مجال السياحة والفنادق في المجتمع العربي، مطلع الأسبوع.

وعرض اتحاد الفنادق خلال الجلسة عمله ومبادراته في البلدات العربية فيما يخص شروط العمال العرب في الفنادق، الخدمات التي يقدمها الاتحاد للفنادق العربية، والمخططات المستقبلية في البلدات العربية بالإضافة إلى عرض إحصائيات سياحية في السنة الأخيرة.

وأكد النائب شحادة على أهمية الاستثمار في هذا المجال من قبل اتحاد الفنادق ووزارة السياحة من حيث تحسين شروط عمال الفنادق والاستثمار في تطوير مجال السياحة وبناء الفنادق.

وأضاف أن "تطوير المجال السياحي في البلدات العربية هو أمر أساسي لتطوير الاقتصاد في المجتمع العربي، فالاستثمار في هذا المجال يعني زيادة فرص العمل بالإضافة إلى إنعاش المصالح الصغيرة والخدمات الخاصة في القرى والمدن".

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وشدد شحادة على أن التطوير الاقتصادي الشامل للمجتمع العربي لا يمر فقط عبر الاستثمارات الحكومية في السلطات المحلية والقطاع العام إنما هناك ضرورة للاستثمار في القطاع الخاص أيضا.

وفي نهاية الجلسة، تم الاتفاق على خطوات عملية في هذا الخصوص وتكثيف جلسات العمل مع اتحاد الفنادق.