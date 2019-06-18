ما هي أبرز ميّزات iOS 13 الجديد من "آبل"؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "آبل" أمس الإثنين، عن بعض أبرز مزايا نظام "أي أو إس 13" الجديد، الّذي تصدره بشكل رسميّ خلال الخريف المقبل مع إصداراتها من أجهزة "آيفون" ومنتجاتها، وذلك خلال مؤتمرها السّنوي الّذي ينعقد حاليًّا في سان خوسيه في كاليفورنيا. فما هي أبرز وأهمّ هذه المزايا في منظومة التشغيل الجديدة؟

أوّلًا، "دارك موود" أو الوضع المظلم:

كما أشيع تمامًا، فقد حصل نظام iOS 13 الجديد على الوضع الليلي أو المظلم، Dark Mode، إذ يحوّل لدى تشغيله معظم واجهة النظام، بما في ذلك التطبيقات الأصلية للشركة التي تأتي مع النظام إلى واجهة داكنة، ويفترض أن يساهم الوضع المظلم بإطالة عغمر البطكارية وتحسينه، خاصّة مع هواتف "آيفون" المزوّدة بشاشات OLED.

المُلفت في الوضع اللّيليّ، أنّه سيكون بالإمكان جدولة نظام له يحدّد الأوقات الّتي يعمل فيها والأوقات التي يتوقّف بها تلقائيًّا؛

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