شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريق هائل في إحدى المنازل بشبوة والان مع التفاصيل

أفاد شهود عيان باندلاع حريق صباح اليوم الثلاثاء، في أحد المنازل وسط مدينة عتق بمحافظة شبوة. وبحسب الشهود فقد أدى الحريق إلى دمار كبير في المنزل الذي نشب فيه، دون أن بتسبب بوقوع خسائر بشرية. وسارع عدد من المواطنين لإخماد الحريق مستعينين بناقلة مياه خاصة لإخماده .

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