شكرا لقرائتكم خبر عن فساد مونديال قطر يقود بلاتيني إلى السجن والان مع التفاصيل

احتجزت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني على خلفية التحقيقات في قضية منح قطر تنظيم مونديال 2022.

وذكر موقع "ميديابارت" الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، أن بلاتيني احتجز صباح اليوم في إطار تحقيق الشرطة القضائية التابعة لمكتب مكافحة الفساد بمدينة نانتير الفرنسية (أوت دو سين) في قضية منح قطر تنظيم بطولة كأس العالم.

وأشار إلى أن بلاتيني نُقل إلى مقر مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية.

وأفاد بأن المحققين استمعوا إلى أقوال الأمين العام الأسبق لقصر الإليزيه في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، كلود جيان باعتباره مشتبه به متورط في القضية.

وانتخب الأسطورة الفرنسية بلاتيني في عام 2007، وشغل منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى عام 2015، عندما حظرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم على كل من رئيس الاتحاد جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني.

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وفي ديسمبر/ كانون أول 2010، أعلنت الفيفا فوز قطر بسباق تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2022.

إعلان سرعان ما تلاه تسونامي من الشبهات حول فوز يشتبه بأن وراءه الكثير من شبهات الرشوة والفساد.

وكانت صحيفة "التايمز" نشرت، مارس/أذار الماضي، مستندات مسربة تؤكد أن الدوحة فازت بتنظيم كأس العالم عام 2022 بعد دفع مبالغ سرية تقدر بنحو 880 مليون دولار لفيفا.

وقالت الصحيفة، إن الدوحة عرضت سرا مبلغ 400 مليون دولار للفيفا قبل 21 يوما فقط من إعلان قرار مجلس إدارتها المثير للجدل، منح حق تنظيم كأس العالم 2022 إلى هذا البلد الصغير، وفقا لمستندات مسربة.

وتظهر الملفات التي اطلعت عليها الصحيفة أن مديرين تنفيذيين من قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، وقّعوا عقدا تلفزيونيا ضخما في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى ذروتها.

وتضمن العقد إيداع 100 مليون دولار "رسم نجاح" غير مسبوق في حساب للفيفا حال نجحت قطر في اقتراع كأس العالم عام 2010.