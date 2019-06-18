شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع هام لانتقالي حضرموت لبحث سُبل تفعيل نشاط قيادات المجلس بالمديريات والان مع التفاصيل

شهدت محافظة حضرموت، أمس، اجتماعا هاما لبحث سُبل تفعيل نشاط قيادات المجلس بمديريات المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رؤساء القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديريات محافظة حضرموت مع عقيل محمد العطاس عضو هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية بالمحافظة، الاشكالات، و الاختلالات التنظيمية، والتوسعة في قوائم القيادات المحلية بالمديريات وتشكيل المراكز، وآلية توزيع السلال الغذائية في المديريات والتي تم تدشين توزيعها من قبل رئيس القيادة المحلية قبل إجازة عيد الفطر .

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وخلال كلمته حث عقيل العطاس، رؤساء القيادات المحلية إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بعملهم وإشراك الهيئات التنفيذية في اتخاذ القرارات، وتكريس العمل المؤسسي، وتحديد الأولويات ذات الأهمية عند إعداد الخطط و تنفيذ النشاطات.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تصحيح الاختلالات التنظيمية للقيادات المحلية بالمديريات، وتفعيل نشاطها.

كما أكد على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات والتعميمات الصادرة من الأمانة العامة والقيادة المحلية بالمحافظة .