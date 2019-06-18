شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء حضرموت تقوم بحملة موسعة للتفتيش على المخالفين في منطقة الشافعي والان مع التفاصيل

قامت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، أمس ، بتنفيذ حملة موسعة للتفتيش على المخالفين في حي منطقة الشافعي بفوة.

تأتي هذه الحملة في إطار شكاوي المواطنين بحي منطقة الشافعي من ضعف مستمر وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة الربط العشوائي وسرقة التيار الكهربائي والتي يقوم بها بعض المواطنين المخالفين.

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وقد شملت الحملة في يومها الأول مناطق، والتي جاءت في إطار المبادرة المجتمعية بطلب وتفعيل دور المواطنين،(وحدة غزة وحدة الفلاح ووحدة فدعق ووحدة صلاح الدين ووحدة الصمود).

هذا وقد رحب أهالي الحي بهذا المبادرة المجتمعية التي تدل على حرص المواطنين لما يخدم المصلحة العامة للجميع والتي تساهم في استقرار التيار الكهربائي وتحسين الشبكة ورفع الوعي بين المواطنين والشعور بالمسؤولية المجتمعية للصالح العام ولما لها من تأثير ايجابي في استمرار واستقرار التيار الكهربائي.

من جانبها طالبت المؤسسة العامة للكهرباء المواطنين بالتكاتف الجاد ، من خلال المشاركة في مثل هذه المبادرات الاجتماعية الخلاقة والهادفة إلى استقرار التيار الكهربائي والحد من السرقات والربط العشوائي لما شأنه ضعف التيار في تلك المناطق ونشر الوعى بين المواطنين.