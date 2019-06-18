شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يلتقي رئيسة المجلس الفيدرالي الإثيوبي والان مع التفاصيل

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خيرية إبراهيم، رئيسة المجلس الفيدرالي في إثيوبيا، ترافقها الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وبحث الجانبان ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر ــ علاقات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات البرلمانية والتنموية والإنسانية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة المجلس الفيدرالي في إثيوبيا خلال اللقاء، الأحاديث حول أهمية دور البرلمانات في دعم وخدمة القضايا التي تهم الشعوب وتطلعاتها إلى تحقيق استدامة التنمية والاستقرار والسلم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والجهود التنموية والإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في إثيوبيا.