شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على التهديدات الإيرانية والان مع التفاصيل

كشف مسؤولان أمريكيان عن أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على‭ ‬ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

ولم يكشف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، في تصريح لرويترز، عن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم أو تفاصيل توقيت عملية النشر التي لم يُعلن عنها من قبل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد قال، أمس الأحد، إن واشنطن تدرس جميع الخيارات في التعامل مع إيران ومنها الخيار العسكري بعد هجومها على ناقلتي للنفط في بحر عمان.

وكانت تقارير صحفية غربية قد أكدت أن الإدارة الأمريكية وحلفاء غربيين بدأوا مناقشات عاجلة للرد على استهداف إيران ناقلات النفط، تضمنت نشر واشنطن قوات إضافية في الخليج العربي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن البيت الأبيض بدأ مناقشة عاجلة بشأن كيفية الرد على ما قال مسؤولون إنه تحول لحرب خفية مع إيران.

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جاء ذلك عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في الخليج العربي التي بدا أن المقصود منها هو ضمان سيطرة إيران على أحد الممرات الأكثر استراتيجية في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين في البنتاجون يبحثون أساليب تكتيكية للرد على الهجمات، مثل تعزيز الأمن حول الناقلات، أو اتخاذ خطوات أكثر قوة، مثل نشر قوات إضافية بحرية وجوية تصل لـ6 آلاف جندي في الخليج العربي.

وكما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الحلفاء الغربيين يبحثون خططا لإرسال حماية عسكرية ترافق ناقلات النفط في الممرات المائية الحيوية وسط تصاعد التوترات مع إيران بعد الهجمات على الناقلات في مضيق هرمز.

جاء تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مطابقا لهذا السياق، إذ أوضحت الصحيفة أن هجمات خليج عمان أدت إلى تشديدات أمنية في مسارات شحن رئيسية.

وتابعت الصحيفة الأمريكية "الحكومات والشركات تكثف جهودها لحماية مسارات الشحن بعد الحادث قرب مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر خلاله أكثر من ثلث النفط الخام المنقول بحرا في العالم".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية قالت إنها تفكر في خيارات تتضمن حماية عسكرية للناقلات المبحرة عبر المنطقة، لكن مسؤولين عسكريين لا يعتقدون أن مرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز حل عملي.