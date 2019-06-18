شركة خطوط كانتاس ترد على الخطوط القطرية: ارحلوا فلدينا بدائل

وجه الرئيس التنفيذي لشركة «خطوط كانتاس» الأسترالية آلان جويس ردا على تهديدات الخطوط الجوية القطرية المتكررة والمتجددة، بالانسحاب من الاتفاق العالمي لشركات الطيران، وسط نزاع حاد بسبب خطط توسع الشركة القطرية. وقال جويس، مخاطباً إدارة الخطوط الجوية القطرية: «يمكنكم أن تنسحبوا طالما أنكم غير راضين».

وقال رئيس الخطوط الجوية الأسترالية لصحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه «لا ينبغي لأحد أن يبقى في تحالف طالما ساده الاعتقاد بأن ذلك التحالف لا يعمل لصالحه». ومن المعلوم أن كلتا الشركتين جزء من اتفاق «وان وورلد»، وهو تجمع لمجموعة من أفضل شركات الطيران في العالم، منها شركة طيران كاثي باسيفيك.

تهديد متكرر

Advertisements

ودأب المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، منذ سنوات عدة على التهديد بالانسحاب من الاتفاقية. وجدد هذا التحذير الشهر الماضي، ثم كرر تعليقاته منتصف الأسبوع الماضي، مستشهداً برسالة تزعم أن شركة «كانتاس» قامت بتعميمها بين موظفيها، تهاجم فيها توغل شركة الطيران القطرية في أستراليا. وفي أول تعليق علني له منذ أن تصدر الخلاف عناوين الصحف، قال جويس: «إننا بكل بساطة نسعى لتطبيق المنافسة العادلة».

وتوضيحاً لما يقصده رئيس الخطوط الجوية الأسترالية بـ«المنافسة العادلة»، قال إن الفكرة العامة هي أن الشركات مستقلة اقتصادياً، وليست مدعومة من قبل حكومة ما. وأكد أن عملاء الشركة لن يتعرضوا لأية خسارة أو ضرر بسبب هذا النزاع، لأن «كانتاس» لديها اتفاقات مع منافسين آخرين، وسيمكنها استبدال خسارة أي من الوجهات.

تعد اتفاقية «وان وورلد»، التي تضم 13 عضواً أساسياً، واحدة من اتفاقيات الطيران العالمية الثلاث الكبرى. أما الاتفاقيات الأخرى فتشمل «ستار ألاينس»، التي تضم بين كبار أعضائها الخطوط الجوية السنغافورية، واتفاقية «سكاي تيم»، التي تضم خطوط دلتا بين شركات الطيران الرائدة فيها.