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15 قتيلا بغرق عبارة في إندونيسيا

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أعلنت الشرطة الإندونيسية، الثلاثاء، مصرع 15 شخصا على الأقل في غرق عبّارة قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية. 

وكانت العبّارة تقل نحو 50 شخصا عندما انقلبت، الإثنين، في بحر مضطرب على مقربة من جزيرة مادورا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فرانس بارونج مانجيرا، في بيان: "نعتقد أن العبّارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها"، موضحا: "موجة كبيرة ضربت العبّارة، فانقلبت وغرقت".  

وعثر الصيادون بعد الحادث على العبّارة التقليدية التي يبلغ طولها 10 أمتار. 

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بينما انتشلت فرق الإنقاذ، صباح الثلاثاء، 13 جثة ليرتفع عدد القتلى إلى 15 شخصا، وأنقذت 31 من الأحياء.

ويبحث رجال الإنقاذ عن 3 أشخاص آخرين على الأقل، يُعتبرون رسميا في عداد المفقودين، لكن الحصيلة يمكن أن تزداد. 

ش

وحوادث الغرق شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يتألف من أكثر من 17 ألف جزيرة، فغالبا ما يتنقل السكان بالعبّارات رغم معايير السلامة السيئة.  

ولقي أكثر من 160 شخصا مصرعهم العام الماضي، عندما غرقت عبّارة في بحيرة بجزيرة سومطرة.

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