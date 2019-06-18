63 دولة في معرض "أوتوميكانيكا" للسيارات في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت دبي الدورة السابعة عشرة من معرض "أوتوميكانيكا" المختص بقطع غيار وخدمات السيارات والذي استمر من الـ10 من يونيو وحتى الـ13 يونيو 2019.

وحظي المعرض بدورة 2019، بمشاركة 1,880 عارضاً من 63 دولة على مساحة 63,300 متر مربع في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشاركت في الحدث السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام، 23 جناحا دولياً و34 جمعية تجارية دولية، واستضاف 32,000 زائر من خارج دولة الإمارات.

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وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: "لقد تحول أوتوميكانيكا دبي بمرور السنين إلى حدث تجاري عالمي الانتشار حقاً، وذلك بفضل سجله المستمر في الابتكار واستهداف وضبط عروضه بما يتماشى مع متطلبات السوق الخاصة".

وأضاف: "نحن على يقين بأن الطلب على صناعة خدمات السيارات ومنتجات ما بعد البيع سيظل قوياً، حيث يعتمد النمو بشكل كبير على الطلب من المركبات العاملة الحالية والتحس المتوقع لمبيعات السيارات مستقبلاً".

يذكر أن "أوتوميكانيكا دبي" يعد أحد أهم المعارض المختصة بقطاع خدمات السيارات على مستوى العالم.