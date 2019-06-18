تفكيك خلية داعشية تضم 5 إرهابيين في تطوان بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت السلطات المغربية الثلاثاء، في تفكيك خليه إرهابية تابعة لتنظيم داعش بمدينة تطوان كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقالت السلطات المعربية، أن الخلية تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة.



ووجهت السلطات المغربية للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية والدعاية والترويج لها، علاوة على علاقاتهم بمسلحين في سوريا والعراق بغرض الاستفادة من خبراتهم.

و أكدت السلطات، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى بذلة عسكرية.