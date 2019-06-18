سماع دوي صافرات الإنذار في بلدة بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار التي انطلقت في بلدة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، الثلاثاء، كانت إنذارا كاذبا حول وجود هجوم صاروخي.

وتتصاعد حدة التوتر، بين فترة وأخرى، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؛ منذ بناء الاحتلال جدارا حدوديا وطرح لبنان عقود تنقيب عن النفط والغاز في امتيازات بحرية بعضها يقع في مناطق متنازع عليها، وأيضا بسبب ترسانة الأسلحة المتنامية لدى مليشيا حزب الله المدعومة من إيران.

وبنت إسرائيل جدارا حدوديا قرب الخط الأزرق الذي يعد بديلا لترسيم رسمي للحدود بين البلدين، ووصف لبنان الجدار بأنه "عدوان"، وقال إنه يتوغل في الأراضي اللبنانية، فيما تشير إسرائيل إلى أن الجدار يبنى بالكامل على جانبها من الخط الأزرق داخل أراضيها.

واحتلت إسرائيل جنوب لبنان في الفترة من عام 1982 إلى عام 2000، وفي 2006 شنت حربا لمدة شهر على مليشيا حزب الله في لبنان، وتقول إسرائيل إن قوة مليشيا حزب الله تنامت بسبب مشاركتها في الحرب الأهلية السورية ووجهت لها ضربات هناك.