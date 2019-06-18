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ليفربول يدخل سباق التعاقد مع نجم سبورتنج لشبونة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

أحمد منسي

الإثنين 2019/6/17 07:47 مساء بتوقيت أبوظبي

برونو فرنانديز

دخل نادي الإنجليزي سباق التعاقد مع برونو فرنانديز، نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعتبر فرنانديز من أبرز اللاعبين الذين ترغب الأندية الأوروبية في التعاقد معاهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعلى رأسها أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزية.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن ليفربول انضم مؤخراً إلى الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم البرتغالي في ظل المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ24 عاماً في 53 مباراة بمختلف البطولات منذ بداية هذا الموسم، ونجح خلالها في تسجيل 32 هدفاً وصنع 18.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي عرض على نظيره البرتغالي الحصول على 45 مليون يورو نظير الحصول على خدمات فرنانديز في الصيف الحالي.

ويرفض سبورتنج لشبونة التفريط في خدمات لاعبه المميز دون الحصول على 50 مليون يورو على أقل تقدير.

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