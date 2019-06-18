شكرا لقرائتكم صنعاء.. مقتل خبراء إيرانيين بانفجار باليستي قبل إطلاقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفجر صاروخ باليستي أثناء إطلاقه، ما أدى لمقتل عدد من خبراء الصواريخ وزراعة المتفجرات الإيرانيين في قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وكشفت مصادر يمنية عن مصرع خبراء إيرانيين متخصصين في تركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، أثناء محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، من بين القتلى قيادات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية.

قاعدة الديلمي الجوية هي من أهم المواقع العسكرية التي تضم منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وتضم عدداً من المخازن والسراديب السرية التي تضم ورش تصنيع وتركيب تلك الصواريخ والطائرات، وتقع بالقرب من مطار صنعاء الدولي.

Advertisements

وقصفت مقاتلات التحالف مواقع ومخازن أسلحة وأهدافاً استراتيجية تابعة للميليشيات غرب العاصمة صنعاء، مستهدفة موقع الصباحة العسكري.

فيما واصلت مقاتلات تحالف لدعم الشرعية استهدافها قدرات الميليشيات الصاروخية والعسكرية في الضالع وحجة.

وتمكنت أيضا قوات الجيش اليمني من السيطرة على مناطق عدة في المحافظتين، فيما واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد العسكري في الساحل الغربي، خصوصاً في جبهة الجبلية.

واستمرت الميليشيات بإرسال التعزيزات العسكرية إلى المناطق الجنوبية للحديدة، وواصلت حفر مزيد من الخنادق والأنفاق عبر خطوط التماس داخل المدينة في أجواء من التصعيد العسكري غير المسبوق على امتداد جبهات الحديدة والساحل الغربي.