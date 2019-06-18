شكرا لقرائتكم القبض على ميشال بلاتيني بقضية استضافة قطر كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر قضائي لوكالة رويترز بإلقاء القبض على ميشال بلاتيني لاعب الكرة الفرنسي والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وأعلن المصدر أن القبض على بلاتيني، جاء لاستجوابه في تحقيق بشأن منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

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