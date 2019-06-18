السيسي يصل إلى القصر الجمهوري بمينسك

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى القصر الجمهوري بمينسك للقاء الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، الذي كان في استقباله للترحيب به.

وسوف يعقد الرئيسان مؤتمر صحفي مشترك للحديث حول نتائج زيارة الرئيس السيسي .

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي اليوم مع رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى من البرلمان البيلاروسي، فضلا عن التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع التعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات، من بينها مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، الذي يهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم حول خارطة طريق لدعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.