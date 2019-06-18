تفاصيل جنازة «الرئيس المعزول» محمد مرسي

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

قالت "cnn" أن عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ، صرح للوكالة إن جثمان محمد مرسي، دُفن، الثلاثاء، في مقابر الوفاء والأمل شرقي العاصمة المصرية القاهرة، بعد ساعات من إعلان وفاته أثناء إحدى جلسات محاكمته، في حضور جميع أفراد عائلته.

وأضافت الوكالة أن مراسم الدفن، تمت في حوالي الخامسة والنصف فجر الثلاثاء، وسط تواجد أمني مكثف في محيط منطقة مقابر الوفاء والأمل شرقي القاهرة، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية سمحت لنجل محمد مرسي "أسامة"، والذي يقضي عقوبة الحبس بحضور الجنازة، لافتا إلى أنه حضر مراسم تجهيز الجثمان للدفن.

وتوفي الرئيس المعزول محمد مرسي السابق أمس الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر"، حيث طلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة سقط مغشياً عليه ، وتوفي على إثر ذلك.