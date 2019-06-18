ترزيان: سوق الأحد يجب أن يكون ضمن إطار قانوني تنظيمي تحت رعاية مؤسسة معينة

لفت النائب هاغوب ترزيان الى أن "وضع سوق الأحد حاليا لا يؤمن السلامة، لذلك هذا السوق يجب أن يكون ضمن إطار قانوني تنظيمي تحت رعاية مؤسسة معينة حتى يستفيد الجميع ويكون لديهم نفس الحظوظ بالربح"، مشددا على أن "كل المواطنين يجب أن يكونوا سواسية أمام الدولة".
وأشار ترزيان في حديث تلفزيوني الى أن "هناك مؤسسة عامة ملك الشعب اللبناني وجميعهم يحق لهم أن يكون لديه سوق دون أن يتم استغلالهم من قبل أي أحد"، مؤكدا أنه "لا يمكن التقاعس عن حماية المواطنين، فهناك عمليات بيع وشراء تحصل في السوق دون فاتورة".
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