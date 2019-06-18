طرابلسي: لإيجاد بدائل عن شطب بعض بنود الموازنة

حذر النائب ​إدكار طرابلسي​ من "خطر كبير يهدد ​العام الدراسي​ في ​الجامعة اللبنانية​"، مناشدا "أساتذة الجامعة اللبنانية العودة بأسرع وقت عن إضرابهم، مع الاعتراف بما لهم من حقوق"، مطالبا بـ "إبعاد ال​سياسة​ عن أبواب الجامعة اللبنانية التي ما زالت صرحا تربويا جامعا لكل اللبنانيين".

من جهة اخرى طالب طرابلسي ​وزارة التربية​ بوضع حد نهائي لعمل مدارس تجارية غير مرخص لها تستغل ​الطلاب​ وترميهم ضحايا لفسادها، لا سيما وان الوزارة كانت قد حذّرت مرارا هذه ​المدارس​ بضرورة تصحيح أوضاعها.

ونوه بـ "المناقشات الدائرة في ​لجنة المال والموازنة​ حول دراسة وإقرار بنود مشروع موازنة العام 2019 تمهيدا لرفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها"، مبديا بعض الملاحظات وسيما ما يختص بشطب بعض المواد المتعلقة بعدد من الواردات وضرورة تأمين بدائل لا تمسّ بالموظفين وذوي الدخل المحدود، وفي الوقت عينه تساهم بتخفيض نسبة ​العجز​.

واشاد طرابلسي بزيادة الرسوم على انشاء ​المقالع والكسارات​ وترخيصها، وطالب بوضع غرامات عالية على اكثر من ١٢٠٠ ​كسارة​ ومقلع غير مرخصة استفاد اصحابها بملايين الدولارات، وشوّهت الطبيعة ودمرتها بشكل دائم، لا سيما وان خطرها ما زال مستمرا في ظل وجود "ستوكات" ضخمة لدى غالبية هذه المقالع تنتظر الإفراج عنها لبيعها.