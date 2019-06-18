الحاج حسن: هناك تأخير كبير في تنفيذ مشروع الالياف الضوئية والهدر بمال الدولة يجب ان ينتهي

اشار رئيس لجنة الاعلام والاتصلات النائب ​حسين الحاج حسن​ الى انه اذا تم تطبيق الرؤية الاصلاحية لوزير الاتصالات ​محمد شقير​ وللجنة الاتصالات يتم تأمين ايرادات موجودة، لان ارباح فائتة تذهب على الدولة وسأعلن عن قيمتها في وقت لاحق. واوضح ان هناك نقطتين اساسيتين يجب ان يحدثا ب​قطاع الاتصالات​، الاول انه يمكن توحيد الخدمات بين شركتي الاتصالات و​اوجيرو​. واكد انه يمكن التوفير بالمصاريف الاستثمارية بقيمة عشرات ملايين الدولارات في السنة، وهذا باب للتوفير على ​الدولة اللبنانية​ ومثال على ذلك الاعمدة والمعدات.

واكد الحج حسن في مؤتمر صحفي في ​مجلس النواب​، ان الهدر يجب ان ينتهي بالدولة في قطاع الاتصالات، واكد ان هناك اسئلة بحاجة الى اجوبة من هيئة اوجيرو، وهناك سلبيات وايجابيات في هيئة اوجيرو، واكد ان مشروع الـ300 مليون دولار للالياف الضوئية هو مشروع ضروري ولكن ليس هناك دوى اقتصادية للمشروع، خاصة بعد انخفاض عدد محطات الالياف من 8000 في الخطة الى 6 الاف ونصف تقريبا، اي ان هناك الف ونصف محطة زائدة.

وذكر ان هناك تأخير كبير في تنفيذ مشروع الالياف الضوئية ومهما كانت الاسباب التي قدمت أمس فهي غير مقبولة فالوقت "حقّو مصاري"، ولفت في ما خص شركات توزيع الانترنت فإن الدولة تأخذ ربحا من شركة بنسبة 20 بالمئة ومن شركة اخرى بنسبة 40 بالمئة، واليوم هناك سؤال واضح عن سبب ذلك، وتحدث عن تضييق على شركة اوجيرو من اجل محظيين ومنتفعين، ولفت الى ان الدولة تعد قانون لانصافها بعد ان كان القطاع اقطاعيات وتنفيعات.

واكد الحج حسن ان الجو ايجابي مع وزير الاتصالات محمد شقير و​المدراء العامين​ ان كان على الصعيد الشخصي او داخل اللجنة. واوضح ان الموضوع ليس موضوع شخص بل منهج، ونحن لسنا هنا لمحاسبة شخص، وانا لن احول الموضوع شخصي مع احد، وشدد على انه يجب ان يكون هناك دولة تحترم نفسها وتضع معايير، والملف سأرفه لرئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​.

وردا على سؤال، قال "حزب الله من اكبر الفرقاء السياسيين في البلد، ومن اقل الفرقاء توظيفا في الدولة".