معين حمزة: 14 موقعا في الشمال وجبل لبنان والشوف والجنوب مناطق نظيفة تصلح للسباحة

لفت الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية ​معين حمزة​ خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن نتائج المسوحات البحرية السنوية للشاطئ اللبناني إلى أنه "لا تقتصر بحوث ​العلوم​ البحرية على متابعة ​التلوث​ في نقاط محددة من الشاطئ بل تتعداه لتصل إلى تحديد مصادر التلوث الرئيسية وأثر هذا التلوث على ​الحياة​ البحرية وعلى التنوع الحيوي والثريوة السمكية"، موضحاً أن "المجلس يعمل على متباعة الاوضاع البيئية في 26 موقعا من ​الشمال​ إلى ​الجنوب​ وقد تم اختيار هذا الموقع هذا الموقع هارح المسابح الخاصة أو الانشائات السيحية أو الاقتصاديى كونها تداء من مؤسسات عامة وخاصة مسؤولة مباشرة عن تحديد أوضاع المنطقى الشاطئية المتاخمة لها".

ولفت إلى أنه "نتائج العام 2019 في أحوال ​الشاطئ اللبناني​ تبين أن 14 موقعا في الشمال و​جبل لبنان​ و​الشوف​ والجنوب هي مناطق نظيفة تصلح للسباحة والنشاطات الترفيهية ولا تشكل خطرا صحيا أو غذائيا على المواطنين وتشير النتائج إلى وجود 4 مناطق صنفت حذرة إلى حرجة نظرا لقربها من تلوث بكتيري وتتضائل جودتها كلما كبر حجم النجمة الصفراء لتصبح غير مأمونة، كما سجلت النتائج وجود 8 مواقع من الشمال ومحيط ​بيروت​ الشمالي والجنوبي ملوثة بمصبات ​المياه​ الآسنة وتتأثر بالعصارة وبالرواسب التي تتسرب من مكبات ​النفايات الصلبة​ بالاضافة إلى مواقع أخرى في ​سلعاتا​ سجلت فيه نسب عالية من المعادن الثقيلة نظرا لقربه من المنطقة الصناعية".